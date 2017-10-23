Водители пострадали при столкновении иномарки и ВАЗ под Самарой

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Самара, 23 октября. Два легковых автомобиля столкнулись вчера на нерегулируемом перекрестке в Самарской области.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 22 октября, около 15.50 в Красноярском районе. Иномарка Subaru, за рулем которой находился 65-летний водитель, двигался по автодороге Москва — Челябинск со стороны села Красный Яр в направлении Челябинска. На нерегулируемом перекрестке автомобиль не уступил дорогу отечественному ВАЗ и допустил с ним столкновение.

Водители получили травмы различной степени тяжести и обратились за помощью в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства аварии.