Мужчина с детской коляской попал под колеса ВАЗ на пешеходном переходе в Самаре

В Избранное

Самара, 23 сентября. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Самаре, автомобиль сбил мужчину с детской коляской.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, инцидент произошел в воскресенье, 22 октября, около четырех часов дня на улице Солнечной. Отечественный автомобиль марки «ВАЗ», за рулем которого находился 65-летний водитель, допустил наезд на мужчину с детской коляской, переходившего дорожную часть. Пешеход двигался в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, а автомобиль двигался в направлении шестой просеки.

Ребенок получил небольшие травмы, после помощи сотрудников медицинского учреждения, он был отправлен домой. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.