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Мужчина с детской коляской попал под колеса ВАЗ на пешеходном переходе в Самаре
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    Мужчина с детской коляской попал под колеса ВАЗ на пешеходном переходе в Самаре

    12:04  23 Октября 2017
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    Мужчина с детской коляской попал под колеса ВАЗ на пешеходном переходе в Самаре

    Самара, 23 сентября. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Самаре, автомобиль сбил мужчину с детской коляской.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, инцидент произошел в воскресенье, 22 октября, около четырех часов дня на улице Солнечной. Отечественный автомобиль марки «ВАЗ», за рулем которого находился 65-летний водитель, допустил наезд на мужчину с детской коляской, переходившего дорожную часть. Пешеход двигался в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, а автомобиль двигался в направлении шестой просеки.

    Ребенок получил небольшие травмы, после помощи сотрудников медицинского учреждения, он был отправлен домой. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #самара
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