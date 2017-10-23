Девятидневнего ребенка спасатели эвакуировали из села Рождествено в Самарской области

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Самара, 23 октября. Поисково-спасательные службы Самарской области провели две операции за минувший вечер: эвакуировали из села Рождествено женщину и девятидневного ребенка.

Инциденты произошли в воскресенье, 22 октября, в вечернее время суток. Спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» получили первое сообщение с просьбой о помощи в 18.20 от 82-летней женщины. Пенсионерка упала и получила перелом ключицы. Пострадавшую женщину спасатели доставили на катере из села Рождествено в медицинское учреждение в течение 50 минут.

Второй инцидент произошел позже, в 19.25. Девятидневный ребенок нуждался в госпитализации. Меньше часа понадобилась спасателям, чтобы доставить малыша в сопровождении родителей на территорию спасательной станции, где он был передан сотрудникам скорой помощи. В проведении операций участвовали два спасателя.