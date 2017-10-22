ГИБДД задержала жителя Коми с поддельными водительскими правами в Самаре

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Самара, 22 октября. Сотрудники Госавтоинспекции остановили нарушителя правил дорожного движения, жителя республики Коми, который предъявил поддельное водительское удостоверение в Самаре.

Инспекторы дорожно-патрульной службы задержали нарушителя правил дорожного движения, который ехал на «Газели» из республики Коми. Мужчина предъявил водительское удостоверение, но, как показала экспертиза, документ оказался поддельным. Сотрудники полиции установили, что 42-летний мужчина не имеет постоянного места работы и уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».