Мужчина зарезал своего собутыльника за насилие над сожительницей в Сызрани

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Сызрань, 22 октября. Труп мужчины с ножевым ранением обнаружен полицейскими в Сызрани.

Инцидент произошел в квартире одного из жилых домов на проспекте 50 Лет Октября. Установлено, что двое товарищей распивали спиртные напитки. 30-летний хозяин квартиры ударил свою сожительницу, из-за чего разгорелся конфликт между мужчинами. Гость взял нож и нанес удар своему товарищу, после чего вышел из квартиры. Женщина позвонила подруге и сообщила об инциденте, та вызвала полицию и скорую помощь, сообщает Newinform.

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан сотрудниками охраны правопорядка. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина, в отношении него возбуждено уголовное дело.