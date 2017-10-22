Первый в России памятник режиссеру Эльдару Рязанову будет установлен в Самаре

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Самара, 22 октября. Первый в России памятник Эльдару Рязанову доставили сегодня в Самару.

Как сообщает Политэксперт, памятник Эльдару Рязанову доставили в воскресенье, 22 октября, в Самару. Монумент будет поставлен в сквере, расположенном рядом с домом №120 на улице Фрунзе, где родился знаменитый режиссер. Здесь год назад установили мемориальную табличку, а в декабре текущего года запланировано открытие квартиры-музея режиссера.

Открытие памятника запланировано на 27 октября, монумент станет частью благоустроенного парка. Организаторы уверены, что композиция позволит жителям города и гостям прочувствовать атмосферу жизни режиссера.

Напомним, советский и российский режиссер, сценарист и драматург родился в Самаре в 1927 году, позже переехал в Москву. Самую широкую известность получили такие кинокартины режиссера как «Зигзаг удачи», «Служебный роман»,«Ирония судьбы, или с лёгким паром!».