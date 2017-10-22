Мужчина получил удар ножом за просьбу убавить громкость музыки в Тольятти

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Тольятти, 22 октября. Молодой человек ударил ножом соседа за просьбу сделать музыку потише в Тольятти.

Инцидент произошел в одном из общежитий Автозаводского района. Молодые люди распивали спиртные напитки и слушали музыку на полной громкости поздно вечером. 33-летний мужчина, проживающий в общежитии, предупредил компанию о том, что громкая музыка мешает соседям. Разгорелся конфликт, в ходе которого 24-летний молодой человек нанес мужчине ножевое ранение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников охраны правопорядка.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, а в отношении подозреваемого молодого человека возбуждено уголовное дело.