ЧП в Самаре: пожар в торговом центре «Амбар» тушил 121 человек

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Самара, 22 октября. Торговый центр «Амбар» в Самаре загорелся минувшим вечером, посетители и персонал эвакуированы.

По информации МЧС города, информация о пожаре поступила в дежурную часть Центра управления в кризисных ситуациях около 21.21 вчера вечером, 21 октября. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожарные установили, что возгорание произошло в складском помещении торговой секции «Котон». Было принято решение эвакуировать всех сотрудников и посетителей торгового центра.

В ликвидации пожара участвовало 121 человек и 36 единиц специальной техники. В кратчайшие сроки пламя было потушено. Известно, что пострадавших нет.