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Происшествия
Два ребенка пострадали при столкновении легковых автомобилей в Самаре
Происшествия
Два ребенка пострадали при столкновении легковых автомобилей в Самаре
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    Два ребенка пострадали при столкновении легковых автомобилей в Самаре

    11:19  22 Октября 2017
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    Два ребенка пострадали при столкновении легковых автомобилей в Самаре

    Самара, 22 октября. Два легковых автомобиля столкнулись в Самаре, пострадали дети.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось во второй половине дня в субботу, 21 октября, на перекрестке улиц Карбышева и Мориса Тореза. Водитель автомобиля марки «ВАЗ-2112» допустил столкновение с иномаркой Renault. От удара отечественную легковушку развернуло на 180 градусов, а автомобиль второго участника аварии отбросила на тротуар. Иномарка протаранила светофорный столб и снесла водяную колонку. Пассажирка «ВАЗа» получила незначительные травмы и повреждения. Также пострадали дети, находившиеся в иномарке. Двое юных пассажиров получили ушибы, их осмотрели сотрудники медицинского учреждения.

    В настоящее время проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, выясняются все обстоятельства и причины аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
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