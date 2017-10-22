Два ребенка пострадали при столкновении легковых автомобилей в Самаре

В Избранное

Самара, 22 октября. Два легковых автомобиля столкнулись в Самаре, пострадали дети.

Дорожно-транспортное происшествие случилось во второй половине дня в субботу, 21 октября, на перекрестке улиц Карбышева и Мориса Тореза. Водитель автомобиля марки «ВАЗ-2112» допустил столкновение с иномаркой Renault. От удара отечественную легковушку развернуло на 180 градусов, а автомобиль второго участника аварии отбросила на тротуар. Иномарка протаранила светофорный столб и снесла водяную колонку. Пассажирка «ВАЗа» получила незначительные травмы и повреждения. Также пострадали дети, находившиеся в иномарке. Двое юных пассажиров получили ушибы, их осмотрели сотрудники медицинского учреждения.

В настоящее время проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, выясняются все обстоятельства и причины аварии.