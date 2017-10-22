Иномарка протаранила карету скорой помощи в Самаре, два фельдшера пострадали

В Избранное

Самара, 22 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи случилось накануне вечером в Самаре.

Автомобильная авария произошла в субботу, 21 октября, в 16.30 в Октябрьском районе. Легковой автомобиль марки Skoda двигался по улице Н. Панова и допустил столкновение с каретой скорой помощи, которая передвигалась без включенных спецсигналов по улице Мичурина. Два фельдшера, которые находились в момент происшествия в транспорте, получили незначительные травмы и повреждения. Им оказали медицинскую помощь на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и устанавливаю все обстоятельства случившегося ДТП.