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Происшествия
Два ребенка пострадали при столкновении легковых автомобилей в Самаре
Происшествия
Иномарка протаранила карету скорой помощи в Самаре, два фельдшера пострадали
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    Иномарка протаранила карету скорой помощи в Самаре, два фельдшера пострадали

    11:14  22 Октября 2017
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    Иномарка протаранила карету скорой помощи в Самаре, два фельдшера пострадали

    Самара, 22 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи случилось накануне вечером в Самаре.

    Автомобильная авария произошла в субботу, 21 октября, в 16.30 в Октябрьском районе. Легковой автомобиль марки Skoda двигался по улице Н. Панова и допустил столкновение с каретой скорой помощи, которая передвигалась без включенных спецсигналов по улице Мичурина. Два фельдшера, которые находились в момент происшествия в транспорте, получили незначительные травмы и повреждения. Им оказали медицинскую помощь на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и устанавливаю все обстоятельства случившегося ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
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