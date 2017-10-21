Иномарка врезалась в грузовик под Самарой, есть жертвы

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Самара, 21 октября. ДТП произошло на 8 км объездной дороги города Самары 21 октября. Об этом сообщает пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris — женщина 1984 года рождения, допустила лобовое столкновение с грузовым автомобилем DAF, когда стала выезжать на главную дорогу и при этом поворачивала налево.

В легковушке на заднем сидении находился пятилетний ребенок. Сообщается, что от полученных травм ребенок скончался в больнице. Женщину с серьезными травмами доставили в больницу.

Напомним, что на прошлой неделе тройное ДТП, где легковой автомобиль залетел под «Газель», который толкнулсь с впереди стоящим пассажирским автобусом. Авария произошла в Самаре 14 октября.