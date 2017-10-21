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В Самаре будут развивать и поддерживать волейбол
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    В Самаре будут развивать и поддерживать волейбол

    14:01  21 Октября 2017
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    В Самаре будут развивать и поддерживать волейбол

    Самара, 21 октября. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления «Новатэк» подписали соглашение, которое предусматривает популяризацию профессионального и массового волейбола. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

    В рамках соответствующего соглашения были обговорены условия поддержки волейбольного клуба «Нова» и развития детско-юношеского спорта на базе профессиональной волейбольной команды.

    Волейбольный клуб «Нова» представляет Самарскую область на чемпионате России мужской Суперлиги. На данный момент команда занимает шестую позицию, у нее четыре победы. Следующий матч состоится сегодня, 21 октября, в 17:00 на «МТЛ Арене». Соперником «Новы»  будет волейбольный клуб из Нижневартовска «Югра-Самотлор».

    Автор: Дарья Смолина
    #самара #волейбол #нова
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