В Самаре будут развивать и поддерживать волейбол

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Самара, 21 октября. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления «Новатэк» подписали соглашение, которое предусматривает популяризацию профессионального и массового волейбола. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В рамках соответствующего соглашения были обговорены условия поддержки волейбольного клуба «Нова» и развития детско-юношеского спорта на базе профессиональной волейбольной команды.

Волейбольный клуб «Нова» представляет Самарскую область на чемпионате России мужской Суперлиги. На данный момент команда занимает шестую позицию, у нее четыре победы. Следующий матч состоится сегодня, 21 октября, в 17:00 на «МТЛ Арене». Соперником «Новы» будет волейбольный клуб из Нижневартовска «Югра-Самотлор».