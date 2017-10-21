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Общество
Самарский кинотеатр отменил показ «Матильды»
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    Самарский кинотеатр отменил показ «Матильды»

    12:34  21 Октября 2017
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    Самарский кинотеатр отменил показ «Матильды»

    Самара, 21 октября. Один из самарских кинотеатров отменил показ киноленты Алексея Учителя «Матильда», сообщает директор киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг на странице в социальной сети «ВКонтакте».

    «Дорогие друзья! Показ фильма «Матильда» 26 октября в «МегаСити» отменяется, т. к. кинотеатром получено письмо от администрации торгового центра с рекомендацией отказаться от показа этого фильма в связи с ситуацией, сложившейся вокруг него», — написал Михаил Куперберг.

    Напомним, что фильм повествует об отношениях Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской. Скандал вокруг «Матильды» разгорелся в ноябре 2016 года. Сцены фильма, по мнению противников ленты, оскорбляют чувства верующих.  

    Отметим, что МВД совместно с психологами и лингвистами провели проверку, в ходе которой не было выявлено признаков возбуждения ненависти и оскорбления чувств верующих в трейлере киноленты Алексея Учителя.

    Автор: Дарья Смолина
    #самара #матильда #алексей учитель
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