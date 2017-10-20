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Общество
Врио губернатора Самарской области рассказал о принятых решениях по соцподдержке
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    Врио губернатора Самарской области рассказал о принятых решениях по соцподдержке

    21:50  20 Октября 2017  /обновлено: 21:52  20 Октября 2017
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    Врио губернатора Самарской области сообщил о принятых решениях по соцподдержке

    Самара, 20 октября. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о принятых решениях по соцподдержке в прямом эфире телеканала «Россия-24», сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

    Глава региона заявил, что необходимо пересматривать систему мер соцподдержки. Уже принято решение по перевозке граждан, раньше количество поездок было 50, на данный момент увеличилось до 90. Отмечается, что если человек не укладывается в эту цифру, то могут рассмотреть персонально каждую ситуацию.

    Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что работающим ветеранам, чья пенсия ниже средней по области, а это 13500 рублей, будет оказана поддержка, несмотря на то, работают они или нет.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #самара #соцподдержка
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