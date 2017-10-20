Власти Самары заявили о дефиците мест в детских садах

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Самара, 20 октября. Дефицит мест в детских садах отметили на заседании самарского думского комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту. Об этом сообщает пресс-служба Думы городского округа Самара.

В рамках решения проблемы нехватки мест в детсадах открываются бесплатные группы кратковременного пребывания детей. Отмечено, что в январе 2017 года 2653 ребенка в возрасте от трех до семи лет не могли пойти в сад, на данный момент их число сократилось до 1944.

«Все быстрые и малозатратные способы увеличения количества дошкольных мест в городском округе Самара уже исчерпаны, необходимо активизировать работу по строительству, возврату зданий бывших детских садов не менее чем на 2000 мест ежегодно», — отмечает начальник отдела дошкольного образования городского департамента образования Татьяна Прасолова.

На данный момент уже идет строительство детских садов в поселке Волгарь и в мкр. Крутые ключи. Детские сады рассчитаны на 230 и 350 детей.