Одноэтажный дом загорелся в Самаре

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Самара, 20 октября. В течение часа пожарные тушили здание в Самаре 20 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 00.01 20 октября. Горел одноэтажный частный дом, который расположен на улице Промышленности 245, Советского района. Для тушения пожара были использованы 17 единиц техники и задействован 51 спасатель. Сообщается, что пожар был локализован в 00.48, а полностью ликвидирован в 00.57.

Причины пожара и ущерб устанавливаются. Пострадавших в происшествии нет.