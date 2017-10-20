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Одноэтажный дом загорелся в Самаре
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    Одноэтажный дом загорелся в Самаре

    19:55  20 Октября 2017
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    В Самаре в течение часа тушили пожар

    Самара, 20 октября. В течение часа пожарные тушили здание в Самаре 20 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

    Сообщение о пожаре поступило в 00.01 20 октября. Горел одноэтажный частный дом, который расположен на улице Промышленности 245, Советского района. Для тушения пожара были использованы 17 единиц техники и задействован 51 спасатель. Сообщается, что пожар был локализован в 00.48, а полностью ликвидирован в 00.57.

    Причины пожара и ущерб устанавливаются. Пострадавших в происшествии нет.

     

     

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #самара
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