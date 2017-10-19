Трактор улетел в карьер в Самарской области, водитель скончался на месте

В Избранное

Самара, 19 октября. Мужчина, который находился за рулем накануне рухнувшего в карьер самоходного шасси, скончался на месте от полученных травм в Самарской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, инцидент произошел ночью со вторника на среду в Красноармейском районе Самарской области. Самоходное шасси двигалось по полевой дороге неподалеку от села Воздвиженка под управлением 50-летнего мужчины, который не имел садиться за руль транспортного средства, так как не имел необходимой категории. По версии правоохранительных органов, водитель не справился с управлением трактора и рухнул в карьер.

К настоящему моменту по факту случившегося ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.