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Трактор улетел в карьер в Самарской области, водитель скончался на месте
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    Трактор улетел в карьер в Самарской области, водитель скончался на месте

    15:47  19 Октября 2017
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    Трактор улетел в карьер в Самарской области, водитель скончался на месте

    Самара, 19 октября. Мужчина, который находился за рулем накануне рухнувшего в карьер самоходного шасси, скончался на месте от полученных травм в Самарской области.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, инцидент произошел ночью со вторника на среду в Красноармейском районе Самарской области. Самоходное шасси двигалось по полевой дороге неподалеку от села Воздвиженка под управлением 50-летнего мужчины, который не имел садиться за руль транспортного средства, так как не имел необходимой категории. По версии правоохранительных органов, водитель не справился с управлением трактора и рухнул в карьер.

    К настоящему моменту по факту случившегося ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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