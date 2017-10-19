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Двое подростков пропали в Новокуйбышевске
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    Двое подростков пропали в Новокуйбышевске

    14:30  19 Октября 2017  /обновлено: 14:31  19 Октября 2017
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    Двое подростков пропали в Новокуйбышевске

    Новокуйбышевск, 18 октября. Подростки из Новокуйбышевска пропали в понедельник.

    Известно, что 16-летние девушка и молодой человек уехали в сторону Саратовской области. Алина Михайлова и Игорь Лукьянов вышли из дома 16 октября около девяти часов утра, до настоящего момента о месте нахождения подростков ничего не известно.

    Девушка была одета в темно-синюю куртку, красную футболку, джинсовые брюки, на ней была черная обувь. Молодой человек одет в куртку темно-синего цвета, футболку красную, брюки джинсовые. С собой подростки взяли рюкзаки. Всех, кто владеет информацией о настоящем местонахождении пропавших молодых людей, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.

    Автор: Ксения Пудовкина
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