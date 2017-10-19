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Тысячи жителей микрорайона в Самаре остались без воды из-за аварии
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    Тысячи жителей микрорайона в Самаре остались без воды из-за аварии

    11:10  19 Октября 2017
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    Тысячи жителей микрорайона в Самаре остались без воды из-за аварии

    Самара, 19 октября. Жители микрорайона Крутые Ключи в городе Самара остались без холодного водоснабжения из-за рухнувшей стены здания насосной станции.

    По сообщению экстренных служб города, в среду, 18 октября, произошла авария на насосной станции, стена здания которой рухнула и повредила насос, подающий холодную воду в дома. Известно, что около десяти тысяч человек остались без водоснабжения. В остальных жилых домах вода подается с пониженным давлением.

    К настоящему времени подача холодного водоснабжения возобновлена жителям микрорайона Крутые Ключи, сообщает диспетчерская служба ООО «УК Авиакор-Стандарт», обслуживающего дома в микрорайоне.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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