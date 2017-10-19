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Полиция Самары задержала наркодилера, спрятавшего два килограмма наркотиков в лесу
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    Полиция Самары задержала наркодилера, спрятавшего два килограмма наркотиков в лесу

    10:28  19 Октября 2017
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    Полиция Самары задержала наркодилера, спрятавшего два килограмма наркотиков в лесу

    Самара, 19 октября. Полиция задержала мужчину, спрятавшего в лесополосе Самарской области около двух килограммов наркотиков.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, отдел полиции по борьбе с наркотиками перекрыл поставку наркотических веществ на территорию региона. Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего жителя Московской области, который спрятал около двух килограммов наркотиков в лесополосе Самарской области. Сотрудники охраны правопорядка обнаружили две закладки с наркотиками в лесополосах, расположенных недалеко от села Зеленовка Ставропольского района и рядом с поселком Новосемейкино Красноярского района. Экспертиза показала, что в пакетах находилось наркотическое средство, содержащее N-метилэфедрон.

    В настоящее время в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Полиция устанавливает источник поступления наркотических средств на территорию Самарской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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