Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» создают в провинции концлагеря для несогласных
Происшествия
Электричка сбила мужчину на станции Стахановская в Самаре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Электричка сбила мужчину на станции Стахановская в Самаре

    9:56  19 Октября 2017
    97

    Электричка сбила мужчину на станции Стахановская в Самаре

    Самара, 19 октября. Электричка сбила мужчина, который находился на путях, сегодня утром в Самаре.

    Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел в четверг, 19 октября, около 7.15 утра на станции «Стахановская». Электричка, двигающаяся в сторону Безенчука, сбила 54-летнего мужчину, который находился на путях. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести, в том числе, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и рвано-ушибленную рану теменной области головы, сообщает помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

    В настоящее время попавший под электропоезд мужчина находится в медицинском учреждении, его жизни ничто не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. Ход проверки находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        279
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        385
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        170
        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        23:25   18 Октября 2017
        321