Электричка сбила мужчину на станции Стахановская в Самаре

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Самара, 19 октября. Электричка сбила мужчина, который находился на путях, сегодня утром в Самаре.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел в четверг, 19 октября, около 7.15 утра на станции «Стахановская». Электричка, двигающаяся в сторону Безенчука, сбила 54-летнего мужчину, который находился на путях. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести, в том числе, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и рвано-ушибленную рану теменной области головы, сообщает помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

В настоящее время попавший под электропоезд мужчина находится в медицинском учреждении, его жизни ничто не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. Ход проверки находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.