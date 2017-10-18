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Диски вылетели из багажника иномарки, протаранившей «ВАЗ», и смяли Volkswagen в Самаре
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    Диски вылетели из багажника иномарки, протаранившей «ВАЗ», и смяли Volkswagen в Самаре

    20:38  18 Октября 2017
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    Диски вылетели из багажника иномарки, протаранившей «ВАЗ», и смяли Volkswagen в Самаре

    Самара, 18 октября. Тройное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Самаре, один человек пострадал.

    Автомобильная авария произошла во вторник, 17 октября, около 11.10. Автомобиль марки Nissan, за рулем которой находился 57-летний водитель, во время движения по Ракитовскому шоссе со стороны Московского шоссе в направлении проспект Карла Маркса допустил столкновение с «ВАЗом», информирует пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Штампованные диски выпали у иномарки из багажника от сильного удара и приземлились на Volkswagen, который стоял на светофоре.

    Пассажир автомобиля Nissan получил телесные повреждения различной степени. 62-летний мужчина был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение работниками скорой помощи. В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту автомобильной аварии и выясняют все обстоятельства происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
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