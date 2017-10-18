Бизнесмен кулаком проломил череп жителю Самары

В Избранное

Самара, 18 октября. Уголовное дело заведено на директора одной из фирм в Самаре по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина с тяжелыми телесными повреждениями, в том числе, переломом костей свода и основания черепа поступил в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выяснили, что 31-летний пострадавший, проживающий в Самаре, получил травмы различной тяжести от 34-летнего мужчины, работающего директором одной из фирм. Конфликт произошел возле питейного заведения, которое расположено на улице Галактионовской. Ссора переросла в рукоприкладство, подозреваемый нанес удар кулаком потерпевшему в голову, после чего тот был доставлен в больницу.

В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».