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Украина
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Бизнесмен кулаком проломил череп жителю Самары
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    Бизнесмен кулаком проломил череп жителю Самары

    18:24  18 Октября 2017
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    Бизнесмен кулаком проломил череп жителю Самары

    Самара, 18 октября. Уголовное дело заведено на директора одной из фирм в Самаре по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина с тяжелыми телесными повреждениями, в том числе, переломом костей свода и основания черепа поступил в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выяснили, что 31-летний пострадавший, проживающий в Самаре, получил травмы различной тяжести от 34-летнего мужчины, работающего директором одной из фирм. Конфликт произошел возле питейного заведения, которое расположено на улице Галактионовской. Ссора переросла в рукоприкладство, подозреваемый нанес удар кулаком потерпевшему в голову, после чего тот был доставлен в больницу.

    В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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