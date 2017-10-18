МЧС предупредило жителей Самарской области о сильном ветре и дожде

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Самара, 18 октября. Ухудшение погодных условий ожидается в Самарской области в ближайшие дни.

ГУ МЧС России по региону предупреждает, что с семи часов вечера среды, 18 октября, до семи часов четверга, 19 октября, ожидаются небольшие и умеренные осадки, порывы ветра будут достигать местами 15-20 метров в секунду. МЧС советует держаться подальше от линий электропередач и деревьев, а при сильных порывах ветра рекомендует спрятаться в подъезд или подвал.

Напомним, трое мужчин задержаны по подозрению в разбойных нападениях на банки, расположенные в Самаре. В период с 2016 по 2017 год подозреваемые совершили пять разбойных нападений на банковские учреждения и похитили, в общей сложности, около 20 миллионов рублей. Во время нападения, которое было совершено в середине сентября текущего года, погиб охранник.