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Полиция задержала грабителей, похитивших 20 млн рублей из банков в Самаре
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    Полиция задержала грабителей, похитивших 20 млн рублей из банков в Самаре

    16:12  18 Октября 2017
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    Полиция задержала грабителей, похитивших 20 млн рублей из банков в Самаре

    Самара, 18 октября. Трое мужчин задержаны по подозрению в разбойных нападениях на банки, расположенные в Самаре.

    По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в период с 2016 по 2017 год подозреваемые совершили пять разбойных нападений на банковские учреждения и похитили, в общей сложности, около 20 миллионов рублей. Во время нападения, которое было совершено в середине сентября текущего года, погиб охранник. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и 17 октября задержали их в гараже, расположенном в одном из микрорайонов Самары. Ими оказались 39-летний житель Самары, который совершал нападения с 36-летним мужчиной и их 32-летний «оружейник». Сотрудники правопорядка изъяли оружие, боеприпасы и маски. Также изъято около одного миллиона рублей и несколько автомобилей премиум-класса.

    В настоящее время в отношении задержанных мужчин заведено два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Разбой».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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