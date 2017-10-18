Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Эд Ширан отменил несколько концертов из-за ДТП
Общество
Движение общественного транспорта по Южному мосту в Самаре восстановили после ремонта
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Движение общественного транспорта по Южному мосту в Самаре восстановили после ремонта

    15:43  18 Октября 2017
    56

    Движение общественного транспорта по Южному мосту в Самаре восстановили после ремонта

    Самара, 18 октября. Ремонтные работы Южного моста и путепровода «Аврора» в Самаре подошли к концу, движение пассажирских автобусов возобновлено с 18 октября.

    Капитальный ремонт мостового комплекса начался 12 апреля в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Южный мост открыли в среду, 18 октября. По мосту теперь могут проезжать не только легковые автомобили, но и пассажирский общественный транспорт. На прежние маршруты вернутся автобусы №26, №39, №63, №66, №215 и №283.

    Во время проведения ремонтных работ были восстановлены и реконструированы пролеты, опоры, дорожное покрытие в мостовом переходе, тротуары и ограждения.

    Напомним, сотрудники правопорядка задержали мужчину, который похитил трех баранов в Ставропольском районе Самарской области. Злоумышленник посадил трех украденных баранов в салон автомобиля, чтобы перевезти их в Самару для забоя.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        1506
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        613
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        1957
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        18721