Движение общественного транспорта по Южному мосту в Самаре восстановили после ремонта

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Самара, 18 октября. Ремонтные работы Южного моста и путепровода «Аврора» в Самаре подошли к концу, движение пассажирских автобусов возобновлено с 18 октября.

Капитальный ремонт мостового комплекса начался 12 апреля в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Южный мост открыли в среду, 18 октября. По мосту теперь могут проезжать не только легковые автомобили, но и пассажирский общественный транспорт. На прежние маршруты вернутся автобусы №26, №39, №63, №66, №215 и №283.

Во время проведения ремонтных работ были восстановлены и реконструированы пролеты, опоры, дорожное покрытие в мостовом переходе, тротуары и ограждения.

Напомним, сотрудники правопорядка задержали мужчину, который похитил трех баранов в Ставропольском районе Самарской области. Злоумышленник посадил трех украденных баранов в салон автомобиля, чтобы перевезти их в Самару для забоя.