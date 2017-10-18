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Житель Самарской области посадил в «Ладу-Калину» трех украденных баранов
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    Житель Самарской области посадил в «Ладу-Калину» трех украденных баранов

    14:02  18 Октября 2017
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    Житель Самарской области посадил в «Ладу-Калину» трех украденных баранов

    Самара, 18 октября. Сотрудники правопорядка задержали мужчину, который похитил трех баранов в Ставропольском районе Самарской области.

    Как сообщают в ГУ МВД по Самарской области, по подозрению в краже задержан ранее судимый 31-летний местный житель. Злоумышленник, по словам хозяина баранов, 57-летнего жителя села Новая Бинарадка, подъехал на легковом автомобиле марки «Лада» к стаду. Оно паслось в 200 метрах от дома. После пересчета мужчина не досчитался трех баранов от 126 голов, оценив ущерб в 22 тысячи рублей.

    Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый, который оказался знакомым потерпевшего, посадил трех украденных баранов в салон автомобиля, чтобы перевезти их в Самару для забоя. Злоумышленник решил, что вызовет подозрения у сотрудников ГИБДД во время движения по трассе и оставил баранов у дороги. Позже сделал химчистку салона.

    Мужчина полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если суд признает подозреваемого виновным, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #баран
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