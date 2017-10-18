Газон на площади Славы обойдется бюджету Самарской области в 11,2 млн рублей

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Самара, 18 октября. Благоустройство площади Славы обойдется бюджету Самарской области в 11,2 миллиона рублей.

Как сообщают местные СМИ, 13 ноября 2017 года будут подведены итоги конкурса и выбран подрядчик для проведения работ по благоустройству площади Славы перед зданием правительства Самарской области. Стоимость работ оценивается в 11,2 млн рублей.

В соответствии с требованиями заказчика, которым является ГКУ Самарской области «Служба эксплуатации зданий и сооружений», подрядчик будет обязан постелить почти 12,5 тысяч квадратных метров рулонного газона до 1 мая 2018 года. Кроме этого, подрядчик должен оборудовать больше четырех тысяч квадратных метров посевного газона и устроить систему автоматического полива.