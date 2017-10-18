Lexus протаранил легковушку и влетел в дерево в Тольятти, есть пострадавшие

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Тольятти, 18 октября. Жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и легкового автомобиля произошло сегодня утром в Тольятти.

По информации очевидцев в социальных сетях, автомобильная авария случилась сегодня, 18 октября, около семи утра на улице Спортивной в районе поворота на спуск к пляжу восьмого квартала. Автомобиль марки Lexus, за рулем которой находился 30-летний мужчина, на полной скорости протаранил отечественный автомобиль марки Lada, оба транспортных средства двигались со стороны Московского проспекта в сторону улицы Жукова. От сильного удара отечественный легковой автомобиль вылетел с проезжей части на газон разделительной полосы.

Иномарка около 100 метров проехала по трассе, после чего съехала в газон и протаранила березу, дерево отлетело на несколько метров и повисло на ЛЭП. Внедорожник загорелся, но возгорание удалось быстро ликвидировать.

По предварительной информации известно, что водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отечественной легковушки получил серьезные травмы и был незамедлительно госпитализирован.