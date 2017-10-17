Станцию метро «Российская» в Самаре не закроют на ремонт из-за протечки потолка

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Самара, 17 октября. Станцию метро «Российская» в Самаре не будут закрывать на ремонт, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что на станции протекает потолок, поэтому необходимо восстановить гидроизоляцию. Это не является критичной проблемой, станция может продолжать работать в штатном режиме.

«Никаких разговоров с метрополитеном о закрытии станции не было», — сообщил заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Олег Яхин «Коммерсанту».

Ранее сообщали, что станция будет закрыта. Сроки выполнения работ не уточняются.