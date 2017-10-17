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В Самарской области главу района задержали за взятку
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    В Самарской области главу района задержали за взятку

    19:11  17 Октября 2017
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    В Самарской области задержали главу района за взятку

    Самара, 17 октября. Глава муниципального района, обвиняемый в получении взятки, задержан, сообщает СУ СК России по Самарской области.

    Следователи предполагают, что в 2010 году глава муниципального района получил взятку в виде квартиры в строящемся доме в Нефтегорске, стоимость которой более 700 тыс. рублей. Сообщается, что он способствовал фирме в продлении разрешения на строительство.

    На данный момент обвиняемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Следственное управление следственного комитета России по Самарской области подчеркивает, что  борьба с коррупцией является одним из главных направлений в деятельности следственных органов России, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.

    Автор: Дарья Смолина
    #коррупция #самара #взятка
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