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Автобус сбил девочку на пешеходном переходе в Самаре
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    Автобус сбил девочку на пешеходном переходе в Самаре

    20:06  17 Октября 2017
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    Девочку-подростка сбил автобус, ее доставили в больницу с серьезной травмой

    Самара, 17 октября. Водитель автобуса марки «Газель» сбил 14-летнего подростка днем 16 октября в Самаре, информируют местные СМИ.

    Сообщается, что 58-летний мужчина ехал по Московскому шоссе в сторону 24 км. Водитель автобуса сбил девочку на пешеходном переходе, который не регулируется светофором. Как стало известно «ВолгеНьюс», ребенок был госпитализирован в больницу с подозрением на перелом позвонка грудного отдела позвоночника.

    По факту аварии на данный момент проводят проверку.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #самара
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