Автобус сбил девочку на пешеходном переходе в Самаре

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Самара, 17 октября. Водитель автобуса марки «Газель» сбил 14-летнего подростка днем 16 октября в Самаре, информируют местные СМИ.

Сообщается, что 58-летний мужчина ехал по Московскому шоссе в сторону 24 км. Водитель автобуса сбил девочку на пешеходном переходе, который не регулируется светофором. Как стало известно «ВолгеНьюс», ребенок был госпитализирован в больницу с подозрением на перелом позвонка грудного отдела позвоночника.

По факту аварии на данный момент проводят проверку.