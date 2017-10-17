В Самаре эвакуировали более 170 человек из-за сообщений о минировании

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Самара, 17 октября. Людей из девяти самарских гостиниц эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

ЧП произошло ночью 17 октября. Сообщение о минировании девяти гостиниц поступило в 1:45 по местному времени. Специалисты оперативно приехали на места и эвакуировали более 170 человек. Сотрудники правоохранительных органов искали взрывчатые вещества в гостиницах «Бристоль», «Веструм», «Волна», «Граф Орлов», «На Дворянской», «Ост Вест», «Парк Отель», «Ренессанс» и «Россия».

Сообщается, что информация оказалась ложной и никаких взрывчатых веществ не было обнаружено.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой в Самарской области.