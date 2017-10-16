Парковка, рассчитанная на 350 мест, появилась у самарской больницы

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Самара, 16 октября. Самарская городская больница им. Н.И. Пирогова модернизируется к чемпионату мира по футболу 2018: появились новые парковки на территории медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Территория больницы радикально меняется: вывозят мусор, высаживают новые деревья, меняют систему освещения, а также преображают пешеходную зону. Также сообщается, что сделана парковочная зона, рассчитанная на 350 парковочных мест. Благоустройством территории больницы занимаются и сотрудники медучреждения, которые каждую неделю проводят субботники.

Также отметим, что в больницу закупают новое оборудование, а в корпусах делают ремонт.