Администрация Самары приватизирует объекты культурного наследия

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Самара, 16 октября. На официальном сайте администрации Самары опубликовано постановление прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год и приложение, где представлен перечень объектов культурного наследия.

Сообщается, что приватизация муниципального имущества позволит решить такие задачи как обеспечение дополнительных поступлений денежных средств в бюджет городского округа Самара, сохранение исторического облика города, а также обеспечение сохранности памятников истории и архитектуры.

Объектами культурного наследия стали здания, расположенные на ул. Красноармейская д.117 1937 года постройки, ул. Фрунзе д.114, ул. Куйбышева д.67 и ул. Ленинградская д.55, последние три здания были построены в 1917 году. Всего в списке представлено десять объектов культурного наследия. Перечень объектов включает в себя не только постройки, которые являются объектами культурного наследия регионального значения, но и нежилые помещения, которые также планируют приватизировать.