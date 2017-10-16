На строительство парковок у стадиона в Самаре выделили более 327 млн рублей

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Самара, 16 октября. Стоимость контракта на строительство парковок у стадиона «Самара Арена» составляет чуть более 327 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Строительством парковки около «Самары Арены» займется компания «Волгатрансстрой-9», которая выиграла аукцион. Работа будет производиться с ноября 2017 года по май 2018 года, и за данный период будут установлены бордюры, выложен асфальт и уложен газон.

Также отметим, что, как сообщает пресс-служба министерства строительства Самарской области, с «Волгатрансстрой-9» заключен контракт на благоустройство и озеленение территории, прилегающий к стадиону «Самара Арена». На реализацию данного проекта выделили чуть более 916 млн рублей.