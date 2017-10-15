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Общество
Пьяный мужчина гулял по улице Тольятти ночью вопреки запрету суда
Общество
Пьяный мужчина гулял по улице Тольятти ночью вопреки запрету суда
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    Пьяный мужчина гулял по улице Тольятти ночью вопреки запрету суда

    20:17  15 Октября 2017
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    Пьяный мужчина гулял по улице Тольятти ночью вопреки запрету суда

    Тольятти, 15 октября. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который игнорировал наложенные судом административные ограничения и гулял в состоянии алкогольного опьянения, в Тольятти.

    Экипаж вневедомственной охраны на улице Дзержинского обратил внимание на мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки было установлено, что на мужчину судом наложены административные ограничения. Он в соответствии с решением суда должен был в ночное время суток находиться дома, не посещать бары и места проведения массовых мероприятий. 

    Житель Тольятти нарушал запрет не один раз. В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего правонарушителя, сообщает пресс-служба Росгвардии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #тольятти
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