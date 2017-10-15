ДТП в Самаре: легковушка залетел под «Газель»

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Самара, 15 октября. Тройное дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу в Самаре.

По информации от очевидцев в социальных сетях, автомобильная авария произошла вчера, 14 октября, около дома №144 по улице Ново-Вокзальной в районе пересечения с Московским шоссе. Легковой автомобиль марки «ВАЗ-2115» залетел под грузовую «Газель», которая столкнулась с впереди стоящим пассажирским автобусом. Пострадавших нет.

Напомним, товарный поезд протаранил отечественный автомобиль накануне ночью в Самаре. Машина застряла на железнодорожных путях. Товарный поезд, который в этот момент передвигался по железной дороге, протаранил транспортное средство. Машинист пытался экстренно затормозить, но безуспешно.