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Общество
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Происшествия
ДТП в Самаре: легковушка залетел под «Газель»
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    ДТП в Самаре: легковушка залетел под «Газель»

    19:30  15 Октября 2017
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    ДТП в Самаре: легковушка залетел под «Газель»

    Самара, 15 октября. Тройное дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу в Самаре.

    По информации от очевидцев в социальных сетях, автомобильная авария произошла вчера, 14 октября, около дома №144 по улице Ново-Вокзальной в районе пересечения с Московским шоссе. Легковой автомобиль марки «ВАЗ-2115» залетел под грузовую «Газель», которая столкнулась с впереди стоящим пассажирским автобусом. Пострадавших нет.

    Напомним, товарный поезд протаранил отечественный автомобиль накануне ночью в Самаре. Машина застряла на железнодорожных путях. Товарный поезд, который в этот момент передвигался по железной дороге, протаранил транспортное средство. Машинист пытался экстренно затормозить, но безуспешно.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #самара
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