Водитель иномарки снес световую опору в Самаре

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Самара, 15 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 15 октября, в Самаре: автомобиль протаранил столб.

Автомобильная авария произошла сегодня, 15 октября, на улице Шоссейной, сообщают очевидцы в социальных сетях. Автомобиль марки Chevrolet NIVA вылетел с проезжей трассы и врезался в столб. Транспортное средство получило серьезные повреждения. Пострадавших нет.

Напомним, товарный поезд протаранил отечественный автомобиль накануне ночью в Самаре. Машина застряла на железнодорожных путях. Товарный поезд, который в этот момент передвигался по железной дороге, протаранил транспортное средство. Машинист пытался экстренно затормозить, но безуспешно.