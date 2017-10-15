Мужчина в Тольятти спрятал тело убитого товарища под сухой травой и поджег его

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Тольятти, 15 октября. Тело 26-летнего жителя Самарской области найдено в лесу под сухой травой и мусором.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый в убийстве 26-летнего мужчины задержан в одном из сел Шигонского района. Установлено, что товарищи выпивали спиртные напитки в одном из кафе города Тольятти, разгорелся конфликт, после которого мужчины отправились в близлежащий лес для того, чтобы поговорить. 25-летний подозреваемый нанес серьезные телесные травмы своему товарищу, после которых потерпевший скончался на месте. Мужчина решил спрятать труп под сухой травой и мусором, после чего он его поджег.

Сотрудники правопорядка задержали ранее судимого мужчину. В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».