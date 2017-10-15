Крупный пожар в Свердловской области: двое погибли, пятеро госпитализированы

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Екатеринбург, 15 октября. Пожар в жилом доме произошел накануне в Качканре в Екатеринбургской области: два человека погибли.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент зафиксирован 14 октября около 23.35 в одном из микрорайонов в Качканаре. Пламя охватило территорию в 70 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 12 человек, из которых четыре человека были незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение с ожогами и отравлением угарным газом. Также с переломом ноги в больницу был доставлен мужчина, который, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна.

Спасатели обнаружили два трупа мужчин под завалами. Следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели двух людей. В настоящий момент известно, что возгорание произошло в одной из комнат в жилом доме. Погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом.