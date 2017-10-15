Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Маршрутка протаранила иномарку в Воронеже, есть пострадавшие
Происшествия
Товарный поезд протаранил автомобиль, застрявший на железнодорожных путях в Самаре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Товарный поезд протаранил автомобиль, застрявший на железнодорожных путях в Самаре

    10:15  15 Октября 2017
    179

    Товарный поезд протаранил автомобиль, застрявший на железнодорожных путях в Самаре

    Самара, 15 октября. Товарный поезд  протаранил отечественный автомобиль, застрявший на железнодорожных путях, накануне ночью в Самаре.

    Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, инцидент произошел в ночное время суток в воскресенье, 15 октября в Кировском районе на улице Литвинова. Установлено, автомобиль марки Lada Priora, за рулем которого находился 29-летний мужчина, пересекал железнодорожные пути вне видимости переезда. Легковой автомобиль застрял на путях. Товарный поезд, который в этот момент передвигался по железной дороге, врезался в отечественный автомобиль. Машинист пытался экстренно затормозить, но безуспешно.

    На данный момент в отношении водителя легковой машины составлено два административных протокола. Сотрудники правопорядка проводят проверку по факту ДТП.

    Напомним, во Владимирской области произошло столкновения автобуса и пассажирского поезда. Жертвами ДТП, по последним данным стали 19 человек.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017 6111

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5476

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6117

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        80727

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24773
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        176
        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        7:54   15 Октября 2017
        137
        Сирия: ВКС РФ уничтожили штаб-квартиру боевиков группировки «Файлак аш-Шам» в Идлибе

        Сирия: ВКС РФ уничтожили штаб-квартиру боевиков группировки «Файлак аш-Шам» в Идлибе

        2:59   15 Октября 2017
        798
        Четверо сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале

        Четверо сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале

        21:56   14 Октября 2017
        523