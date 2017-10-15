Товарный поезд протаранил автомобиль, застрявший на железнодорожных путях в Самаре

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Самара, 15 октября. Товарный поезд протаранил отечественный автомобиль, застрявший на железнодорожных путях, накануне ночью в Самаре.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, инцидент произошел в ночное время суток в воскресенье, 15 октября в Кировском районе на улице Литвинова. Установлено, автомобиль марки Lada Priora, за рулем которого находился 29-летний мужчина, пересекал железнодорожные пути вне видимости переезда. Легковой автомобиль застрял на путях. Товарный поезд, который в этот момент передвигался по железной дороге, врезался в отечественный автомобиль. Машинист пытался экстренно затормозить, но безуспешно.

На данный момент в отношении водителя легковой машины составлено два административных протокола. Сотрудники правопорядка проводят проверку по факту ДТП.

Напомним, во Владимирской области произошло столкновения автобуса и пассажирского поезда. Жертвами ДТП, по последним данным стали 19 человек.