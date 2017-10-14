Полиция продолжает поиски пропавшей месяц назад 25-летней самарчанки

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Самара, 14 октября. Молодая самарчанка пропала без вести месяц назад, поиски продолжаются.

Полиция Сызрани вместе с волонтерами добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски 25-летней девушки Валентины Бурхановой. Она ушла из дома 19 сентября и до сих пор о ее место нахождения ничего не известно. Девушка худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, глаза серо-зеленого цвета. На момент пропажи девушка была одета в бордовую куртку.

Поиски жителя Перми продолжают сотрудники полиции. Мужчина пропал без вести в ночь с 11 на 12 октября. 29-летний сварщик Денис Запевалов из Кунгура отдыхал с друзьями, после того, как компания разошлась, он отправился домой. Полпути прошел со своим товарищем, но до дома так и не дошел.