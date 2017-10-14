Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Молодежь ЛНР, ДНР и Украины встретится на Всемирном форуме в Сочи
Происшествия
Полиция продолжает поиски пропавшей месяц назад 25-летней самарчанки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полиция продолжает поиски пропавшей месяц назад 25-летней самарчанки

    19:38  14 Октября 2017
    51

    Полиция продолжает поиски пропавшей месяц назад 25-летней самарчанки

    Самара, 14 октября. Молодая самарчанка пропала без вести месяц назад, поиски продолжаются.

    Полиция Сызрани вместе с волонтерами добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски 25-летней девушки Валентины Бурхановой. Она ушла из дома 19 сентября и до сих пор о ее место нахождения ничего не известно. Девушка худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, глаза серо-зеленого цвета. На момент пропажи девушка была одета в бордовую куртку.

    Поиски жителя Перми продолжают сотрудники полиции. Мужчина пропал без вести в ночь с 11 на 12 октября. 29-летний сварщик Денис Запевалов из Кунгура отдыхал с друзьями, после того, как компания разошлась, он отправился домой. Полпути прошел со своим товарищем, но до дома так и не дошел.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017 3266

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        4743

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6047

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        75989

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24683
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

        Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

        19:07   14 Октября 2017
        66
        МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень

        МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень

        18:58   14 Октября 2017
        43
        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35   14 Октября 2017
        3266
        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        12:02   14 Октября 2017
        129