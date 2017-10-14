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Сожитель вытолкнул из окна жительницу Апатитов
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    Сожитель вытолкнул из окна жительницу Апатитов

    16:06  14 Октября 2017
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    Сожитель вытолкнул из окна жительницу Апатитов

    Апатиты, 14 октября. Мужчина случайно вытолкнул из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, свою сожительницу в Самарской области.

    По информации пресс-службы УМВД по Мурманской области, 41-летняя женщина была госпитализирована с многочисленными переломами и травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение после падения из окна. Установлено, что женщина наклонилась через подоконник во время курения. В этот момент ее 45-летний сожитель решил подшутить над своей женщиной и приподнял ее, но не рассчитал свои силы. Женщина выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Известно, что до происшествия пара выпивала спиртные напитки.

    В настоящее время в отношении жителя Апатитов возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Если суд признает мужчину виновным, то ему грозит до шести лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #апатиты
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