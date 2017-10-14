Раненный ревнивым соперником житель Самарской области скончался в больнице

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Сызрань, 14 октября. Мужчина из-за ревности к девушке ударил ножом в живот своего соперника: молодой человек скончался в больнице в Самарской области.

По информации Newinform со ссылкой на представителей пресс-службы правоохранительных органов региона, инцидент произошел в пятницу, 13 октября в Сызрани, молодой человек зарезал своего знакомого из-за ревности к девушке.

Конфликт разгорелся за одной из школ города. 26-летний местный житель нанес ножом удар в живот 22-летнему молодому человеку и скрылся с места преступления. Пострадавший дошел до школы, откуда вызвали сотрудников скорой помощи. Молодого человека незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение, где он спустя некоторое время скончался.

Подозреваемый признался в содеянном преступлении. В настоящее время ведется проверка по факту происшествия.