Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Воронеже
Происшествия
Раненный ревнивым соперником житель Самарской области скончался в больнице
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Раненный ревнивым соперником житель Самарской области скончался в больнице

    12:34  14 Октября 2017
    55

    Раненный ревнивым соперником житель Самарской области скончался в больнице

    Сызрань, 14 октября. Мужчина из-за ревности к девушке ударил ножом в живот своего соперника: молодой человек скончался в больнице в Самарской области.

    По информации Newinform со ссылкой на представителей пресс-службы правоохранительных органов региона, инцидент произошел в пятницу, 13 октября в Сызрани, молодой человек зарезал своего знакомого из-за ревности к девушке.

    Конфликт разгорелся за одной из школ города. 26-летний местный житель нанес ножом удар в живот 22-летнему молодому человеку и скрылся с места преступления. Пострадавший дошел до школы, откуда вызвали сотрудников скорой помощи. Молодого человека незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение, где он спустя некоторое время скончался.

    Подозреваемый признался в содеянном преступлении. В настоящее время ведется проверка по факту происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #сызрань
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017 3961

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6000

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        72388

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24641

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6301
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        12:02   14 Октября 2017
        44
        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        7:56   14 Октября 2017
        7004
        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10   14 Октября 2017
        3961
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        802