Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте после аварии в Самаре

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Самара, 14 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Самаре: один человек погиб.

По информации областного ГИБДД, автомобильная авария произошла сегодня ночью на перекрестке улиц Уральской и Утевской в Куйбышевском районе. Автомобиль марки «ВАЗ-2112» допустил столкновение с грузовым транспортным средством, стоящим впереди на светофоре.

Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени и был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение. 35-летняя пассажирка от полученных повреждений скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившейся автомобильной аварии, выясняют все ее обстоятельства.