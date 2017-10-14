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Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте после аварии в Самаре
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    Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте после аварии в Самаре

    10:00  14 Октября 2017
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    Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте после аварии в Самаре

    Самара, 14 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Самаре: один человек погиб.

    По информации областного ГИБДД, автомобильная авария произошла сегодня ночью на перекрестке улиц Уральской и Утевской в Куйбышевском районе. Автомобиль марки «ВАЗ-2112» допустил столкновение с грузовым транспортным средством, стоящим впереди на светофоре.

    Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени и был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение. 35-летняя пассажирка от полученных повреждений скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившейся автомобильной аварии, выясняют все ее обстоятельства.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
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