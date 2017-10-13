Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Жители ХМАО сфотографировали странный туман
Происшествия
Пожилую пару жестоко убили из-за 20 тысяч рублей в Самарской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пожилую пару жестоко убили из-за 20 тысяч рублей в Самарской области

    12:10  13 Октября 2017
    44

    Пожилую пару жестоко убили из-за 20 тысяч рублей в Самарской области

    Самара, 13 октября. В городе Жигулевск Самарской области произошло жестокое убийство пожилой пары. 81-летний мужчина и его 78-летняя супруга были найдены в своей квартире.

    Как стало известно, на голове мужчины был полиэтиленовый пакет, женщина была задушена фартуком. При этом на их телах были обнаружены множественные травмы. Правоохранители изъяли с места преступления окровавленные шуруповерт и молоток.

    Все службы полиции Жигулевска и областного главка были брошены на поиски преступника. В результате по горячим следам был задержан 36-летний подозреваемый, который скрылся в квартире у знакомого в Тольятти. Мужчина не стал отрицать причастность к убийству. Выяснилось, что данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

    Полицейские установили, что преступник знал убитых. Предположив, что у пенсионеров дома хранится внушительная сумма денег, он вломился к ним в квартиру, до смерти избил пожилую пару, забрал 19 700 рублей, после чего уехал к своему знакомому.

    В настоящее время преступник находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 3091

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        55695

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24402

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6217

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54021
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        3091
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        9826
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        8199
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        2160