Пожилую пару жестоко убили из-за 20 тысяч рублей в Самарской области

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Самара, 13 октября. В городе Жигулевск Самарской области произошло жестокое убийство пожилой пары. 81-летний мужчина и его 78-летняя супруга были найдены в своей квартире.

Как стало известно, на голове мужчины был полиэтиленовый пакет, женщина была задушена фартуком. При этом на их телах были обнаружены множественные травмы. Правоохранители изъяли с места преступления окровавленные шуруповерт и молоток.

Все службы полиции Жигулевска и областного главка были брошены на поиски преступника. В результате по горячим следам был задержан 36-летний подозреваемый, который скрылся в квартире у знакомого в Тольятти. Мужчина не стал отрицать причастность к убийству. Выяснилось, что данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Полицейские установили, что преступник знал убитых. Предположив, что у пенсионеров дома хранится внушительная сумма денег, он вломился к ним в квартиру, до смерти избил пожилую пару, забрал 19 700 рублей, после чего уехал к своему знакомому.

В настоящее время преступник находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело.