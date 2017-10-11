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Новости Сирии
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Обвиняемый в убийстве 23-летней девушки мужчина задержан полицией в Самарской области
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    Обвиняемый в убийстве 23-летней девушки мужчина задержан полицией в Самарской области

    15:22  11 Октября 2017
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    Обвиняемый в убийстве 23-летней девушки мужчина задержан полицией в Самарской области

    Самара, 11 октября. Мужчину, обвиняемого в убийстве 23-летней девушки, перехватили на рейсовом автобусе «Нижнекамск — Самара».

    По информации УМВД России по городу Нижнекамск Республики Татарстан, мужчина причастен к убийству 23-летней девушки, тело которой нашли одной из квартир в Нижнекамске. Полицейским Исаклинского района Самаркой области сообщили, что подозреваемый может находиться в селе Исаклы.

    Полицейские заметили мужчину, попадавшего под описание, на остановке автобуса «Нижнекамск — Самара». Во время задержания он оказывал сопротивление и попытался скрыться. Известно, что подозреваемый имеет судимость за разбой и незаконный оборот наркотиков.

    В настоящее время мужчина находится в Нижнекамске. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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