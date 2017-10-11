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Автобус протаранил трактор при обгоне в Самарской области
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    Автобус протаранил трактор при обгоне в Самарской области

    15:04  11 Октября 2017
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    Автобус протаранил трактор при обгоне в Самарской области

    Самара, 11 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трактора сучилось в Самарской области.

    Автомобильная авария произошла на 869 километре трассы «Урал» за весовым контролем в сторону Москвы. Автобус, выполнявший междугородний рейс «Посёлок Красный — Сызрань», двигался в сторону посёлка Новоспасское. Перед ним ехал трактор, который, включив левый поворотник, стал совершать маневр. Автобус пошел на обгон и врезался в трактор, который от удара опрокинулся набок.

    Семь человек находилось в автобусе. На данный момент известно об одном пострадавшем, ему незамедлительно оказали медицинскую помощь на месте аварии.

    В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства служившегося. Также известно, что на месте происшествия работал экипаж ДПС и оперативная группа пожарно-спасательного отряда №47.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
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