Автобус протаранил трактор при обгоне в Самарской области

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Самара, 11 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трактора сучилось в Самарской области.

Автомобильная авария произошла на 869 километре трассы «Урал» за весовым контролем в сторону Москвы. Автобус, выполнявший междугородний рейс «Посёлок Красный — Сызрань», двигался в сторону посёлка Новоспасское. Перед ним ехал трактор, который, включив левый поворотник, стал совершать маневр. Автобус пошел на обгон и врезался в трактор, который от удара опрокинулся набок.

Семь человек находилось в автобусе. На данный момент известно об одном пострадавшем, ему незамедлительно оказали медицинскую помощь на месте аварии.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства служившегося. Также известно, что на месте происшествия работал экипаж ДПС и оперативная группа пожарно-спасательного отряда №47.