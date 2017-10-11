Мужчина пытался нелегально продать тысячу сим-карт в Самаре

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Самара, 11 октября. Мужчина, продававший сим-карты без заключения договоров, был задержан в Самаре.

По информации регионального УФСБ, самарец пытался незаконным образом продать сим-карты, в отношении мужчины составлен протокол по статье «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом».

Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области изъяли у него около двух тысяч симок различных операторов связи. Продавал он каждую по 30 рублей. На сегодняшний день целый бизнес построен на продаже сим-карт, которые зарегистрированы на несуществующие организации или подставные лица.